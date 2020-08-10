В "Кресты" попытались пронести телефоны в лавашах

Посетительница попыталась передать одному из арестантов в СИЗО "Кресты" в Копино несъедобную, но очень интересную для него посылку. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти, женщина принесла лаваши с "начинкой" из телефонов и USB-кабелей.

Фото © Пресс-служба УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

— 11 мобильных телефонов и девять USB-кабелей к ним нашли сотрудники СИЗО-1 при досмотре передачи для подследственного, содержащегося под стражей в учреждении, — рассказали в управлении.

В отношении нарушительницы был составлен административный протокол по статье "Попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в исправительных учреждениях". Нарушительницу теперь ждёт штраф от трёх до пяти тысяч рублей. По факту случившегося проводится проверка.