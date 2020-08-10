"Срочно увезли на скорой с мигалками". Рита Дакота попала в больницу с коронавирусом

Певицу Риту Дакоту, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Об этом она рассказала на своей странице в "Инстаграме".

— Новости не сильно радужные: приехала бригада, посмотрела моё состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют, — рассказала исполнительница.

Дакота поведала, что берёт с собой в больницу любимую книгу, планшет, паспорт, кое-что из косметики, пижаму, кружку, ложку и ещё несколько мелочей.