"Срочно увезли на скорой с мигалками". Рита Дакота попала в больницу с коронавирусом

Певицу Риту Дакоту, у которой ранее выявили коронавирусную инфекцию, госпитализировали. Об этом она рассказала на своей странице в "Инстаграме".
— Новости не сильно радужные: приехала бригада, посмотрела моё состояние, измерила все мои показатели и сказала, что у меня очень мало кислорода в крови. Исход следующий — меня госпитализируют, — рассказала исполнительница.
Дакота поведала, что берёт с собой в больницу любимую книгу, планшет, паспорт, кое-что из косметики, пижаму, кружку, ложку и ещё несколько мелочей.
Больной CoViD-19 рэпер Элджей показал видео госпитализацииМузыкант показал, как лежит на больничной каталке, а за кадром слышны звуки сирены.
О том, что Рита Дакота заразилась коронавирусом, стало известно на прошлой неделе. Для того чтобы подтвердить диагноз, певице пришлось сделать три теста. Тогда у певицы пропало обоняние, но чувствовала она себя "сносно".