Два самолёта-разведчика США были перехвачены российской авиацией над Чёрным морем

Над акваторией Чёрного моря российский истребитель Су-27 Южного военного округа поднимался в воздух для перехвата двух американских самолётов-разведчиков. Как уточнили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ, средства контроля воздушного пространства идентифицировали над нейтральными водами стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, которые летели по направлению к границе России.

— Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. После разворота самолётов-разведчиков от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — подчеркнули в НЦУО.

Российские военные подчеркнули, что полёт Су-27 проходил в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Потенциальные нарушители в итоге не пересекали российской границы.