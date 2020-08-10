Жительницу Кемеровской области осудили на семь лет за похищение малыша из роддома

В Кемеровской области жительница города Ленинска-Кузнецкого получила семь лет колонии общего режима за похищение ребёнка из роддома.
В октябре прошлого года Лариса Дейнега зашла в родильное отделение областной больницы и вынесла из палаты новорождённого мальчика, замотав его в куртку. Когда мать ребёнка обнаружила пропажу, она сразу же позвонила мужу. Он в это время подъезжал к больнице и успел выхватить ребёнка из рук злоумышленницы.
Полицейские задержали её на автовокзале города Ленинска-Кузнецкого. По словам женщины, она соврала мужу, что беременна, и ей понадобился младенец, чтобы доказать, что ребёнок родился.
Напомним о ещё одном подобном случае. Он произошёл 25 июля. Около трёх часов ночи в роддоме ЦРБ Сальского района Ростовской области в палату родильного отделения проникла женщина и выкрала младенца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что злоумышленница вышла из больницы с большим пакетом, в котором лежит новорождённый мальчик. Чужого малыша она успела отвезти к себе домой в Калмыкию. Кстати, тоже для того, чтобы выдать за своего.