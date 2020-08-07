В Новосибирской области мать бросила новорождённого на остановке

Всё дело в играх. Лайф узнал, почему москвичка уехала на дачу и оставила сына у подъезда Из-за сильной зависимости от видеоигр у ребёнка есть направление в психиатрическую клинику, но мать не хочет его везти на обследование, так как боится, что сына оставят там надолго.