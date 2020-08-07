В Новосибирской области мать бросила новорождённого на остановке

На автобусной остановке под Новосибирском нашли брошенного новорождённого. Об этом со ссылкой на региональное ГУ МВД России сообщает телеканал "360".
По словам представителя ведомства, полицейским удалось установить личность матери ребёнка. Это 30-летняя женщина, проживающая в Болотнинском районе. По факту оставления малыша в опасности проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Москвичка оставила 10-летнего сына у подъезда и уехала на дачу на несколько днейЖенщина разозлилась на мальчика и решила таким образом его наказать.
Ранее у подъезда в Москве нашли коляску с брошенным годовалым мальчиком.