Правительство Ливана на фоне протестов уходит в отставку в полном составе

Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку после протестов, которые продолжались несколько дней. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Мухаммеда Хасана. По его словам, такое решение было принято в понедельник на заседании кабинета министров.

Ожидается, что премьер-министр Хасан Диаб официально объявит об этом в ближайшее время.