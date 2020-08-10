Правительство Ливана на фоне протестов уходит в отставку в полном составе

Правительство Ливана в полном составе уходит в отставку после протестов, которые продолжались несколько дней. Об этом сообщил телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Мухаммеда Хасана. По его словам, такое решение было принято в понедельник на заседании кабинета министров.
Ожидается, что премьер-министр Хасан Диаб официально объявит об этом в ближайшее время.
Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, жертвами которого стали более 150 человек, тысячи получили ранения. По данным властей, причиной трагедии могла стать халатность при хранении взрывоопасных веществ. Вскоре после взрыва в городе начались антиправительственные протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Несколько тысяч человек требовали отставки правительства и реформ. Часть министров ранее уже сложила свои полномочия, не дожидаясь экстренного совещания кабмина.