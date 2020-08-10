"Давно надо было лысым стать!" Гальцев восхитил фанатов новым образом

Юморист Юрий Гальцев стал гостем шоу Елены Степаненко "Ещё не вечер" и восхитил поклонников новым образом. 59-летний артист сбросил несколько лишних килограммов и избавился от шевелюры. На это обратил внимание портал "Дни.ру".

"Давно надо было лысым стать!", "Как похудел", "Какой молодец, держит себя в форме", "Я в восторге", "Когда мужчина теряет волосы, он приобретает блеск", — пишут фанаты под видео и фото Гальцева в "Инстаграме".