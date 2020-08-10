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Юный тиктокер из Нижнего Тагила попытался повторить трюк с бензином и поджёг себя

Для челленджа мальчик вооружился горючей смесью с зажигалкой и отправился в огород.

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Фото © ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попытался повторить трюк, который увидел в соцсети TikTok, но вместо этого поджёг себя. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщило, что ребёнок был экстренно госпитализирован.

Взяв ёмкость с горючей жидкостью и зажигалку, мальчик пошёл в огород и на грядке стал поджигать льющийся бензин. Автор видео, которым вдохновился ребёнок, имел при себе огнетушитель и всё благополучно потушил, однако юный поджигатель о безопасности не позаботился. Горящая жидкость потекла ребёнку под ноги, и на нём загорелись тапочки и штаны, — рассказали в управлении.

Юный тиктокер сбросил обувь и запрыгнул в находившуюся во дворе ванну, наполненную водой. Когда ребёнок потушил горящую одежду, он побежал в дом и рассказал о случившемся родителям. Приехавшая на место скорая доставила его в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

Парень снял видео с танцами для TikTok, но пришёл в ужас, когда пользователи заметили, что у него за спиной

По словам блогера, он сейчас пытается понять, что же на самом деле произошло.

Ранее сообщалось, что в Кировской области мужчина в разгар ссоры облил бензином и поджёг двух собутыльников.

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