Юный тиктокер из Нижнего Тагила попытался повторить трюк с бензином и поджёг себя

Фото © ГУ МЧС России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попытался повторить трюк, который увидел в соцсети TikTok, но вместо этого поджёг себя. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщило, что ребёнок был экстренно госпитализирован.

— Взяв ёмкость с горючей жидкостью и зажигалку, мальчик пошёл в огород и на грядке стал поджигать льющийся бензин. Автор видео, которым вдохновился ребёнок, имел при себе огнетушитель и всё благополучно потушил, однако юный поджигатель о безопасности не позаботился. Горящая жидкость потекла ребёнку под ноги, и на нём загорелись тапочки и штаны, — рассказали в управлении.

Юный тиктокер сбросил обувь и запрыгнул в находившуюся во дворе ванну, наполненную водой. Когда ребёнок потушил горящую одежду, он побежал в дом и рассказал о случившемся родителям. Приехавшая на место скорая доставила его в больницу. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.