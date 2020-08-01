В Кировской области мужчина в разгар ссоры облил бензином и поджёг двух собутыльников

Житель Кировской области в пылу ссоры попытался сжечь своих собутыльников. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в посёлке Оричи в ночь на 1 августа выпивала компания молодых людей. В определённый момент между собутыльниками началась ссора, в разгар которой 34-летний мужчина облил бензином и поджёг 29-летнюю девушку и 22-летнего парня. После этого он скрылся с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали со множественными ожогами, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. Следователи устанавливают местоположение подозреваемого и все обстоятельства произошедшего.