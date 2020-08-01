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В Кировской области мужчина в разгар ссоры облил бензином и поджёг двух собутыльников

Потерпевшие получили множественные ожоги и находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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Фото © Pixabay

Житель Кировской области в пылу ссоры попытался сжечь своих собутыльников. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в посёлке Оричи в ночь на 1 августа выпивала компания молодых людей. В определённый момент между собутыльниками началась ссора, в разгар которой 34-летний мужчина облил бензином и поджёг 29-летнюю девушку и 22-летнего парня. После этого он скрылся с места происшествия.

Пострадавших госпитализировали со множественными ожогами, сейчас они находятся в тяжёлом состоянии. Следователи устанавливают местоположение подозреваемого и все обстоятельства произошедшего.

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Причина случившегося устанавливается.

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