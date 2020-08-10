Названы регионы, где больше всего жителей с антителами к коронавирусу

В Татарстане, Санкт-Петербурге, Тюменской и Тульской областях выше всего доля жителей, у которых уже есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой инфекцией.

По словам Поповой, мониторинг серологических исследований на CoViD-19 продолжается до сих пор. Исследования провели уже в 26 субъектах, их участниками стали представители всех возрастных групп населения.

Больше всего серопозитивных граждан оказалось в Республике Татарстан — 31,5%. На втором месте Тульская область, там антитела есть у 27,8% обследованных. Затем следуют Санкт-Петербург и Тюменская область — 26% и 24,5% соответственно.

Глава ведомства также напомнила коллегам о важности соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

— Ещё раз хочу попросить вас обратить внимание наших коллег в субъектах на необходимость чёткого исполнения всех методических рекомендаций, учитывая ещё и то, что мы очень тщательно сопровождаем начинающееся открытие концертного сезона, театрального сезона, продолжаются спортивный сезон и состязания различных уровней в стране, — обратилась Попова к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.