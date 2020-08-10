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"Ему так удобнее". Священник перепугал родителей во время крещения ребёнка — видео

По словам прихожан, священник не слушал прихожан, просивших более безопасно провести обряд.

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Прихожан одного из храмов в Ярославской области, а также пользователей соцсети напугала процедура крещения маленького ребёнка. На кадрах, снятых участниками церемонии, видно, как священник с головой швыряет ребёнка в воду. Малыш начинает кричать. При этом священнослужитель держит ребёнка неуверенно, от чего, предположительно, отец мальчика хочет забрать сына. Однако, как считает клирик Свято-Никольского храма в Гаврилов-Яме Владимир Степаненко, ничего особого представитель церкви не сделал.

То, что детей крестят с погружением, — это правильно. То, как священник это делает, — он преклонного возраста, нужно понимать его физиологические способности. Он крестит именно так, потому что ему так удобно, он по-другому не сможет, — заявил телеканалу "360" Степаненко.

Как рассказал журналистам автор ролика Дмитрий Андреев, поведение батюшки не на шутку встревожило других родителей.

Мы испугались за своих детей. Я просто обратил внимание, что батюшка окунает вниз головой маленьких детей и не идёт на уступки родителей. Я стоял впритык и был готов унести ребёнка, если бы его окунали с головой, — рассказал мужчина.

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Доставать его с 26-метровой высоты пришлось с помощью альпинистского снаряжения.

Ранее Лайф сообщал, что в стенах Среднеуральского монастыря умерла 15-летняя девочка. Схиигумен Сергей заявил, что у девочки был рак головного мозга. Однако врачи обнаружили на теле ребёнка травмы. Детский омбудсмен призвала Генпрокуратуру и СКР проверить сообщения об издевательствах над детьми в стенах монастыря.

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