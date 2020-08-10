"Ему так удобнее". Священник перепугал родителей во время крещения ребёнка — видео

Прихожан одного из храмов в Ярославской области, а также пользователей соцсети напугала процедура крещения маленького ребёнка. На кадрах, снятых участниками церемонии, видно, как священник с головой швыряет ребёнка в воду. Малыш начинает кричать. При этом священнослужитель держит ребёнка неуверенно, от чего, предположительно, отец мальчика хочет забрать сына. Однако, как считает клирик Свято-Никольского храма в Гаврилов-Яме Владимир Степаненко, ничего особого представитель церкви не сделал.

— То, что детей крестят с погружением, — это правильно. То, как священник это делает, — он преклонного возраста, нужно понимать его физиологические способности. Он крестит именно так, потому что ему так удобно, он по-другому не сможет, — заявил телеканалу "360" Степаненко.

Как рассказал журналистам автор ролика Дмитрий Андреев, поведение батюшки не на шутку встревожило других родителей.

— Мы испугались за своих детей. Я просто обратил внимание, что батюшка окунает вниз головой маленьких детей и не идёт на уступки родителей. Я стоял впритык и был готов унести ребёнка, если бы его окунали с головой, — рассказал мужчина.