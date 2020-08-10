На норильской ТЭЦ до основания снесли резервуар, ставший причиной аварии

Резервуар на норильской ТЭЦ, ставший причиной крупной аварии 29 мая, снесли до фундамента. Об этом сообщили в пресс-службе "Норникеля".

Сейчас аварийный резервуар № 5, ставший причиной разлива нефтепродуктов, полностью разобрали на крупные фрагменты. Теперь их предстоит разрезать на более мелкие части и утилизировать.

— Аварийный резервуар полностью разобран на крупные фрагменты. На земле металлоконструкции разрезаются на более мелкие сегменты, после чего они отправляются на утилизацию, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

С промышленной площадки ТЭЦ-3 уже вывезли более 200 тонн металлокаркаса. Всего же предстоит утилизировать около 450 тонн конструкций. Отмечается, что демонтаж идёт в круглосуточном режиме и будет завершён к 30 сентября.

Авария в Норильске произошла 29 мая. Тогда в результате повреждений из-за резкой просадки опор фундамента вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело.