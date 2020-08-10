В Москве начался закрытый процесс над младшей из сестёр Хачатурян

В Бутырском суде Москвы начался закрытый процесс над младшей из сестёр Хачатурян, обвиняемой в жестоком убийстве отца. Уголовное дело в отношении Марии рассматривается отдельно. Она признана невменяемой на момент расправы. На то время она была несовершеннолетней.

У здания суда собралась группа поддержки обвиняемой. Несколько десятков молодых людей настаивают на невиновности младшей из сестёр Хачатурян и требуют её оправдать. За закрытыми же дверями суда сегодня станут заслушивать свидетелей обвинения и потерпевших. Ожидается, что на суде выступят старшие сёстры Марии — Крестина и Ангелина.