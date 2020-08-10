В Москве начался закрытый процесс над младшей из сестёр Хачатурян

В Бутырском суде Москвы начался закрытый процесс над младшей из сестёр Хачатурян, обвиняемой в жестоком убийстве отца. Уголовное дело в отношении Марии рассматривается отдельно. Она признана невменяемой на момент расправы. На то время она была несовершеннолетней.
У здания суда собралась группа поддержки обвиняемой. Несколько десятков молодых людей настаивают на невиновности младшей из сестёр Хачатурян и требуют её оправдать. За закрытыми же дверями суда сегодня станут заслушивать свидетелей обвинения и потерпевших. Ожидается, что на суде выступят старшие сёстры Марии — Крестина и Ангелина.
"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерейТри девушки убили своего отца 27 июля 2018 года.
Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Лайф публиковал аудиозапись звонка сестёр в полицию после расправы и видео их первого допроса. Девушки уверяли, что отец над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По их рассказам, Михаил держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.