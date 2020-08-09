Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Российский Су-27 перехватил американский самолёт над Чёрным морем

Полёт истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами.

347
Post cover

Фото © Wikipedia

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик ЕР-3Е "Ариес" над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту США, идентифицировал его, а после разворота авиасудна благополучно вернулся на базу. Полёт экипажа РФ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Над Баренцевым морем российский истребитель перехватил самолёт-разведчик Норвегии

Полёт МиГ-31 проходил строго в соответствии с международным правом.

Напомним, буквально несколько дней назад российские истребители перехватили военный самолёт США над Охотским морем. Иностранный военный лайнер обнаружили над нейтральными водами Тихого океана в тот момент, когда он приближался к государственной границе России.

Выбор редакции

Loading...