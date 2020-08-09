Российский Су-27 перехватил американский самолёт над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик ЕР-3Е "Ариес" над Чёрным морем. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Отмечается, что Су-27 приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту США, идентифицировал его, а после разворота авиасудна благополучно вернулся на базу. Полёт экипажа РФ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.