"Журналистика — не преступление". Главред Daily Storm вышла с пикетом к посольству Белоруссии

Главный редактор Daily Storm Алёна Сивкова вышла с пикетом к Посольству Белоруссии в Москве. Двух сотрудников издания — Антона Старкова и Дмитрия Ласенко задержали накануне, когда они работали на акциях протеста в Минске.
В Москве у посольства Белоруссии проходит пикет из-за задержания российских журналистов в МинскеРанее протест по этому поводу выразил Союз журналистов России.
— Я искренне убеждена, что журналистика — не преступление. Мы не оппозиционеры, мы не подстрекатели. Ребят надо вернуть домой — это главная сейчас цель. Надеюсь, что Белоруссия услышит и не будет задерживать наших журналистов. Тем более что мы Союзное государство. Всегда говорили, что мы друзья, а на деле... — заявила Сивкова.
Она рассказала, что потеряла связь с коллегами в девять утра по московскому времени. В Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов. Задержан был и военкор, руководитель WarGonzo Семён Пегов.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.