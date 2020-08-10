"Журналистика — не преступление". Главред Daily Storm вышла с пикетом к посольству Белоруссии

Главный редактор Daily Storm Алёна Сивкова вышла с пикетом к Посольству Белоруссии в Москве. Двух сотрудников издания — Антона Старкова и Дмитрия Ласенко задержали накануне, когда они работали на акциях протеста в Минске.

— Я искренне убеждена, что журналистика — не преступление. Мы не оппозиционеры, мы не подстрекатели. Ребят надо вернуть домой — это главная сейчас цель. Надеюсь, что Белоруссия услышит и не будет задерживать наших журналистов. Тем более что мы Союзное государство. Всегда говорили, что мы друзья, а на деле... — заявила Сивкова.

Она рассказала, что потеряла связь с коллегами в девять утра по московскому времени. В Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов. Задержан был и военкор, руководитель WarGonzo Семён Пегов.