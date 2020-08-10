Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве у посольства Белоруссии проходит пикет из-за задержания российских журналистов в Минске

Ранее протест по этому поводу выразил Союз журналистов России.

367

Фото © LIFE

У здания посольства Белоруссии в Москве несколько человек устроили пикет с требованием выпустить задержанных в Минске российских журналистов, в том числе основателя проекта WarGonzo Семёна Пегова.

Фото © LIFE

1 / 4

Ранее в Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов.

"Отношение как к скоту". Журналиста Sputnik избили во время задержания в Минске

Олейник говорит, что его пинали, а потом били мобильником по голове.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.

Выбор редакции

Loading...