СПЧ призвал МИД выразить протест по поводу задержания российских журналистов в Минске

Совет по правам человека при Президенте России обратился к Министерству иностранных дел РФ с призывом оказать помощь в освобождении российских журналистов, задержанных во время исполнения профессиональных обязанностей в Белоруссии. Как отметили в организации, во время освещения массовых беспорядков было задержано около десятка сотрудников СМИ, причём некоторые подверглись избиению.
Кроме того, представители прессы не могли работать нормально и в сам день выборов из-за периодического отключения интернета.
— Призываем МИД Российской Федерации выразить официальный протест против задержаний российских журналистов. Через Посольство Российской Федерации в Республике Белоруссия установить их местонахождение и состояние, обеспечить соблюдение их прав. Начать незамедлительные переговоры по освобождению наших коллег, не совершивших никакого преступления, кроме исполнения своего профессионального долга, — заявили в СПЧ.
В Минске нашли задержанного основателя WarGonzo Семёна ПеговаЖурналист не выходил на связь со вчерашнего вечера.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.