СПЧ призвал МИД выразить протест по поводу задержания российских журналистов в Минске

Совет по правам человека при Президенте России обратился к Министерству иностранных дел РФ с призывом оказать помощь в освобождении российских журналистов, задержанных во время исполнения профессиональных обязанностей в Белоруссии. Как отметили в организации, во время освещения массовых беспорядков было задержано около десятка сотрудников СМИ, причём некоторые подверглись избиению.

Кроме того, представители прессы не могли работать нормально и в сам день выборов из-за периодического отключения интернета.

— Призываем МИД Российской Федерации выразить официальный протест против задержаний российских журналистов. Через Посольство Российской Федерации в Республике Белоруссия установить их местонахождение и состояние, обеспечить соблюдение их прав. Начать незамедлительные переговоры по освобождению наших коллег, не совершивших никакого преступления, кроме исполнения своего профессионального долга, — заявили в СПЧ.