Под Костромой бетонная стена насмерть придавила девочку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения железобетонных плит перекрытия заброшенного здания в посёлке Сусанино в Костромской области. Там один ребёнок погиб, второй получил травмы. Об этом сообщили на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, обрушение произошло накануне вечером, когда в заброшенном здании находилась компания подростков. Тяжёлые травмы получили два ребёнка 2006 года рождения. Девочку плита придавила, и она скончалась. Мальчик попал в больницу с серьёзными травмами.

Доступ на бесхозное здание был открытый. Теперь следователи выясняют, кому принадлежит постройка.