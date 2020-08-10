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Под Костромой бетонная стена насмерть придавила девочку

Ещё один подросток госпитализирован с травмами.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения железобетонных плит перекрытия заброшенного здания в посёлке Сусанино в Костромской области. Там один ребёнок погиб, второй получил травмы. Об этом сообщили на сайте регионального управления ведомства.

По версии следствия, обрушение произошло накануне вечером, когда в заброшенном здании находилась компания подростков. Тяжёлые травмы получили два ребёнка 2006 года рождения. Девочку плита придавила, и она скончалась. Мальчик попал в больницу с серьёзными травмами.

Доступ на бесхозное здание был открытый. Теперь следователи выясняют, кому принадлежит постройка.

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