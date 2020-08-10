Житель Ленобласти создал лодку с паровым двигателем

Изобретатель из посёлка Ульяновка Ленинградской области Павел Чилин сконструировал катер с двигателем, работающим на дровах. Судно "Саблино" на первых ходовых испытаниях развило скорость в шесть узлов — примерно 10 километров в час.

— Топливо даёт сама природа. На 15 километров хватает одной десятой кубометра дров. Всё, что нужно — следить за давлением, уровнем воды и вовремя подкидывать в топку, — рассказал конструктор телеканалу "Санкт-Петербург".

Чилин признался, что с детства мечтал вернуть к жизни первый в истории человечества двигатель. Возможность воплотить мечту у мужчины появилась после переезда в пригород. Сначала он построил собственную железную дорогу и паровоз, а затем приступил к проекту катера. На судно у него в общей сложности ушло восемь лет.

Во время первых ходовых испытаний изобретатель выявил в катере ряд проблем: сломалась помпа, воду в котёл пришлось накачивать вручную. Изобретатель планирует устранить все недочёты в ближайшее время, поскольку "Саблино" уже пригласили участвовать в нескольких регатах.