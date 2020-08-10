Дюков уговорил Федуна не снимать "Спартак" с чемпионата России

После матча владелец "Спартака" Леонид Федун объявил на эмоциях о том, что снимет команду с чемпионата России. Причиной стало то, что судьи поставили два спорных пенальти, которые лишили команду победы.

"Мы снимаемся с чемпионата". Федун после судейского скандала в матче "Спартака" сделал громкое заявление Судьи украли победу у красно-белых на старте РПЛ.

Президент РФС Александр Дюков быстро отговорил Федуна от этой идеи. Об этом "РБК-Спорт" пишет со ссылкой на источник в клубе и РФС. В свою очередь, владелец "Спартака" выразил озабоченность судейством, он уверен, что арбитры намеренно допускают ошибки против красно-белых.