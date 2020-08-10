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Стали известны все пары плей-офф первого раунда Кубка Стэнли

Кучеров постарается взять реванш у "Коламбуса", а Овечкин попытается пробить российского голкипера "Айлендерс" Варламова.

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Фото © Twitter / The Stanley Cup

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все участники первого раунда Кубка Стэнли — 2020. Последним клубом, получившим право сыграть в 1/8 плей-офф, стал "Коламбус Блю Джекетс", победивший в пятой — решающей — игре "Торонто Мейпл Лифс" (3:0).

Плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд

Западная конференция

  • "Вегас Голден Найтс" — "Чикаго Блэкхокс"
  • "Колорадо Эвеланш" — "Аризона Койотис"
  • "Сент-Луис Блюз" — "Ванкувер Кэнакс"
  • "Даллас Старз" — "Калгари Флэймз"

Фото © Twitter / NHL

Восточная конференция

  • "Филадельфия Флайерз" — "Монреаль Канадиенс"
  • "Тампа Бэй-Лайтнинг" — "Коламбус Блю Джекетс"
  • "Вашингтон Кэпиталз" — "Нью-Йорк Айлендерс"
  • "Бостон Брюинз" — "Каролина Харрикейнз"

Серии продлятся до четырёх побед одной из команд. Все игры пройдут без зрителей в двух канадских городах — Эдмонтоне и Торонто. Стартует плей-офф 11 августа.

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