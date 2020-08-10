Стали известны все пары плей-офф первого раунда Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все участники первого раунда Кубка Стэнли — 2020. Последним клубом, получившим право сыграть в 1/8 плей-офф, стал "Коламбус Блю Джекетс", победивший в пятой — решающей — игре "Торонто Мейпл Лифс" (3:0).
Плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд
Западная конференция
- "Вегас Голден Найтс" — "Чикаго Блэкхокс"
- "Колорадо Эвеланш" — "Аризона Койотис"
- "Сент-Луис Блюз" — "Ванкувер Кэнакс"
- "Даллас Старз" — "Калгари Флэймз"
Фото © Twitter / NHL
Восточная конференция
- "Филадельфия Флайерз" — "Монреаль Канадиенс"
- "Тампа Бэй-Лайтнинг" — "Коламбус Блю Джекетс"
- "Вашингтон Кэпиталз" — "Нью-Йорк Айлендерс"
- "Бостон Брюинз" — "Каролина Харрикейнз"
Серии продлятся до четырёх побед одной из команд. Все игры пройдут без зрителей в двух канадских городах — Эдмонтоне и Торонто. Стартует плей-офф 11 августа.