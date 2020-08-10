Стали известны все пары плей-офф первого раунда Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) определились все участники первого раунда Кубка Стэнли — 2020. Последним клубом, получившим право сыграть в 1/8 плей-офф, стал "Коламбус Блю Джекетс", победивший в пятой — решающей — игре "Торонто Мейпл Лифс" (3:0).

Серии продлятся до четырёх побед одной из команд. Все игры пройдут без зрителей в двух канадских городах — Эдмонтоне и Торонто. Стартует плей-офф 11 августа.