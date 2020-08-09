"Такого судейства ещё не видел". Кокорин высказался о скандале в матче "Спартака"

Новичок "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал судейство в матче с "Сочи".
— Первый пенальти ещё имел место, но второй вообще непонятно с чего назначили. "Сочи" хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Такого судейства я ещё не видел. Мы справимся, ничего страшного, — сказал Кокорин после матча, в котором не сыграл. — Очень хотел сыграть против "Сочи". Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось.
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Также Кокорин объяснил, что не смог попасть в заявку на матч с "Сочи" из-за небольшого спазма мышцы.