"Такого судейства ещё не видел". Кокорин высказался о скандале в матче "Спартака"

— Первый пенальти ещё имел место, но второй вообще непонятно с чего назначили. "Сочи" хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Такого судейства я ещё не видел. Мы справимся, ничего страшного, — сказал Кокорин после матча, в котором не сыграл. — Очень хотел сыграть против "Сочи". Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось.

