Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Такого судейства ещё не видел". Кокорин высказался о скандале в матче "Спартака"

Футболист также признался, что хотел сыграть против "Сочи".

247

Фото © twitter.com / matchpremier

Новичок "Спартака" Александр Кокорин прокомментировал судейство в матче с "Сочи".

Первый пенальти ещё имел место, но второй вообще непонятно с чего назначили. "Сочи" хорошо сыграл, не ожидал, что зацепит очки в Москве. Такого судейства я ещё не видел. Мы справимся, ничего страшного, — сказал Кокорин после матча, в котором не сыграл. — Очень хотел сыграть против "Сочи". Я всех знаю, было бы проще, но, к сожалению, так получилось.

"Мы снимаемся с чемпионата". Федун после судейского скандала в матче "Спартака" сделал громкое заявление

Судьи украли победу у красно-белых на старте РПЛ.

Также Кокорин объяснил, что не смог попасть в заявку на матч с "Сочи" из-за небольшого спазма мышцы.

Выбор редакции

Loading...