"Мы снимаемся с чемпионата". Федун после судейского скандала в матче "Спартака" сделал громкое заявление

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун после матча с "Сочи", где были назначены очень спорные пенальти, на эмоциях сообщил о снятии с турнира.

— Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать, — приводит слова Федуна " Спорт-Экспресс ". — В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!