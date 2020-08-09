"Мы снимаемся с чемпионата". Федун после судейского скандала в матче "Спартака" сделал громкое заявление

Судьи опять украли победу у "Спартака"? Спорные пенальти привели к ничьей с "Сочи"Первый матч красно-белых в сезоне оказался скандальным!
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун после матча с "Сочи", где были назначены очень спорные пенальти, на эмоциях сообщил о снятии с турнира.
— Меня поддерживать не надо! Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать, — приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс". — В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!
Игрок "Спартака" Соболев посвятил гол умершей маме и не смог сдержать слёзСудья показал форварду жёлтую карточку за снятую майку после забитого гола.
Напомним, что матч завершился со счётом 2:2.