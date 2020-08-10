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На этой неделе россияне смогут увидеть самый красивый звездопад

Во время знаменитого метеорного потока Персеиды ожидается до 110 метеоров в час.

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Фото © Depositphotos

На этой неделе россияне смогут понаблюдать за одним из самых красивых звездопадов — метеорным потоком Персеиды, напоминает газета "Петербургский дневник".

Наблюдать за этим явлением можно будет в течение всей недели, а самыми удобными днями станут 12 и 13 августа.

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Он является потенциально опасным и периодически сближающимся с нашей планетой, поэтому учёные обратили внимание на его траекторию.

Для того чтобы получше рассмотреть звездопад, астрономы советуют изолировать себя от искусственных источников освещения. Для наблюдения не требуется специальное оборудование, однако придётся запастись терпением, поскольку реально наблюдаемых метеоров будет немного.

Первый звездопад 2020 года прошёл в январе — тогда метеоры падали с частотой до 120 в час.

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