На этой неделе россияне смогут увидеть самый красивый звездопад

На этой неделе россияне смогут понаблюдать за одним из самых красивых звездопадов — метеорным потоком Персеиды, напоминает газета "Петербургский дневник".
Наблюдать за этим явлением можно будет в течение всей недели, а самыми удобными днями станут 12 и 13 августа.
Российские астрономы обнаружили опасного "двойника" челябинского метеоритаОн является потенциально опасным и периодически сближающимся с нашей планетой, поэтому учёные обратили внимание на его траекторию.
Для того чтобы получше рассмотреть звездопад, астрономы советуют изолировать себя от искусственных источников освещения. Для наблюдения не требуется специальное оборудование, однако придётся запастись терпением, поскольку реально наблюдаемых метеоров будет немного.
Первый звездопад 2020 года прошёл в январе — тогда метеоры падали с частотой до 120 в час.