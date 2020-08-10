На этой неделе россияне смогут увидеть самый красивый звездопад

На этой неделе россияне смогут понаблюдать за одним из самых красивых звездопадов — метеорным потоком Персеиды, напоминает газета "Петербургский дневник".

Наблюдать за этим явлением можно будет в течение всей недели, а самыми удобными днями станут 12 и 13 августа.

Для того чтобы получше рассмотреть звездопад, астрономы советуют изолировать себя от искусственных источников освещения. Для наблюдения не требуется специальное оборудование, однако придётся запастись терпением, поскольку реально наблюдаемых метеоров будет немного.