Количество пострадавших из-за взрыва на АЗС в Волгограде выросло до 12 человек

Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 12 человек. Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе города на проспекте Ленина, пожар уже потушен.
Тушат издалека. Лайф публикует видео с места мощного взрыва АЗС в ВолгоградеУдарная волна была большой силы. В соседних домах затряслись окна.
— Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек — в больнице, двое отказались от госпитализации, — передаёт РИА "Новости" сообщение администрации области.
Напомним, взрыв произошёл при перекачке топлива. Ранее Лайф сообщал, что пострадали четыре сотрудника МЧС, три сотрудника концессии водоснабжения и четыре проходящих мимо гражданина. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стёкла.