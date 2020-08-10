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Количество пострадавших из-за взрыва на АЗС в Волгограде выросло до 12 человек

Пожар к этому времени уже потушен.

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Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 12 человек. Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе города на проспекте Ленина, пожар уже потушен.

Тушат издалека. Лайф публикует видео с места мощного взрыва АЗС в Волгограде

Ударная волна была большой силы. В соседних домах затряслись окна.

Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек — в больнице, двое отказались от госпитализации, — передаёт РИА "Новости" сообщение администрации области.

Напомним, взрыв произошёл при перекачке топлива. Ранее Лайф сообщал, что пострадали четыре сотрудника МЧС, три сотрудника концессии водоснабжения и четыре проходящих мимо гражданина. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стёкла.

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