Количество пострадавших из-за взрыва на АЗС в Волгограде выросло до 12 человек

Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Волгограде увеличилось до 12 человек. Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе города на проспекте Ленина, пожар уже потушен.

— Всего пострадавших 12 человек, в том числе две женщины. Десять человек — в больнице, двое отказались от госпитализации, — передаёт РИА "Новости" сообщение администрации области.