Тушат издалека. Лайф публикует видео с места мощного взрыва АЗС в Волгограде

Мощный взрыв на газовой АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл при перекачке топлива с бензовоза. Пострадали четыре сотрудника МЧС, три сотрудника концессии водоснабжения и четыре проходящих мимо гражданина. Об этом сообщил источник Лайфа.

Отмечается, что один спасатель надышался газом, двое в удовлетворительном состоянии, а один в тяжёлом. Сотрудники МЧС приехали на вызов, когда из цистерны переливали топливо. Затем произошло возгорание. Пока машина МЧС разворачивалась, прогремел взрыв. После огонь перекинулся на административное здание.