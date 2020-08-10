Тушат издалека. Лайф публикует видео с места мощного взрыва АЗС в Волгограде

Мощный взрыв на газовой АЗС в Тракторозаводском районе Волгограда произошёл при перекачке топлива с бензовоза. Пострадали четыре сотрудника МЧС, три сотрудника концессии водоснабжения и четыре проходящих мимо гражданина. Об этом сообщил источник Лайфа.
Отмечается, что один спасатель надышался газом, двое в удовлетворительном состоянии, а один в тяжёлом. Сотрудники МЧС приехали на вызов, когда из цистерны переливали топливо. Затем произошло возгорание. Пока машина МЧС разворачивалась, прогремел взрыв. После огонь перекинулся на административное здание.
МЧС отмечает, что на месте работает пожарно-спасательная группа. Очевидцы рассказывают, что взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стёкла.