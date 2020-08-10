"Уделяем приоритетное внимание". Захарова — о задержании российских журналистов в Минске

Разрешению ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии МИД РФ уделяет приоритетное внимание. Об этом сообщила Лайфу официальный представитель ведомства Мария Захарова. При этом она призвала работников СМИ соблюдать белорусское законодательство.

— Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников Посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии, — отметила Захарова.

Дипломат выразила надежду, что белорусская сторона отнесётся с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий.

Ранее в Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов. Задержан был и военкор, руководитель WarGonzo Семён Пегов.