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"Уделяем приоритетное внимание". Захарова — о задержании российских журналистов в Минске

Дипломаты работают с каждым конкретным случаем.

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Фото © ТАСС / Александр Щербак

Разрешению ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии МИД РФ уделяет приоритетное внимание. Об этом сообщила Лайфу официальный представитель ведомства Мария Захарова. При этом она призвала работников СМИ соблюдать белорусское законодательство.

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Депутат выразил уверенность в том, что подобные действия не останутся без ответа со стороны Москвы.

Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников Посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии, — отметила Захарова.

Дипломат выразила надежду, что белорусская сторона отнесётся с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий.

Ранее в Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов. Задержан был и военкор, руководитель WarGonzo Семён Пегов.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек.

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