"Уделяем приоритетное внимание". Захарова — о задержании российских журналистов в Минске

Разрешению ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии МИД РФ уделяет приоритетное внимание. Об этом сообщила Лайфу официальный представитель ведомства Мария Захарова. При этом она призвала работников СМИ соблюдать белорусское законодательство.
"Хамское отношение". В Госдуме резко высказались о жёстком задержании российских журналистов в МинскеДепутат выразил уверенность в том, что подобные действия не останутся без ответа со стороны Москвы.
— Уделяем приоритетное внимание ситуации с задержанием российских журналистов в Белоруссии. Силами консульских сотрудников Посольства России в Минске занимаемся каждым конкретным случаем. Вместе с тем призываем работников СМИ полностью соблюдать белорусское законодательство в части, касающейся ведения ими профессиональной журналистской деятельности на территории Белоруссии, — отметила Захарова.
Дипломат выразила надежду, что белорусская сторона отнесётся с уважением к выполнению журналистами их редакционных заданий.
Ранее в Минске во время массовых протестов после окончания президентских выборов избили нескольких российских журналистов. Задержан был и военкор, руководитель WarGonzo Семён Пегов.
Напомним, выборы президента Белоруссии состоялись накануне. Согласно предварительным итогам голосования, с большим отрывом побеждает Александр Лукашенко. Недовольные официальными результатами белорусы устроили в ночь на 10 августа многочисленные акции протеста. В Минске и ряде других городов "успокоить" митингующих вышел ОМОН — белорусские СМИ сообщали, что правоохранители применяли водомёты, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Всего за ночь было задержано около трёх тысяч человек.