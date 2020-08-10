Основная соперница Лукашенко решила не участвовать в акциях протеста

Команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявила о решении не принимать участия в акциях протеста в стране во избежание дополнительных провокаций. Об этом сообщила её пресс-секретарь Анна Красулина.

— Команда приняла решение, что её появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдёт. И она [Тихановская], как командный игрок, подчинилась этому решению, — рассказала Красулина РИА "Новости".

По её словам, из-за провокаций Тихановская не хотела бы оказаться "рядом со своим мужем" Сергеем, который находится в СИЗО с 29 мая.