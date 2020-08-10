Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Основная соперница Лукашенко решила не участвовать в акциях протеста

Политик не хотела бы оказаться рядом со своим мужем Сергеем в СИЗО.

517
Post cover

Фото © Facebook / Страна для жизни

Команда кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской объявила о решении не принимать участия в акциях протеста в стране во избежание дополнительных провокаций. Об этом сообщила её пресс-секретарь Анна Красулина.

Команда приняла решение, что её появление может вызвать какие-то провокации дополнительные, которых мы бы хотели избежать. Поэтому команда приняла решение, что она не пойдёт. И она [Тихановская], как командный игрок, подчинилась этому решению, — рассказала Красулина РИА "Новости".

По её словам, из-за провокаций Тихановская не хотела бы оказаться "рядом со своим мужем" Сергеем, который находится в СИЗО с 29 мая.

Штаб Тихановской заявил о непризнании результатов выборов в Белоруссии

По мнению оппозиционеров, с результатом от 70 до 90% голосов победил их кандидат.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%.

Выбор редакции

Loading...