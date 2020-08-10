Мишустин в разговоре с премьером Белоруссии отметил важность курса на сотрудничество

Премьер-министр России Михаил Мишустин передал свои поздравления действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко в связи с его победой на президентских выборах. Как сообщила пресс-служба Правительства РФ, поздравления были переданы во время телефонного разговора главы российского кабинета министров с белорусским коллегой Романом Головченко.

— В ходе телефонного разговора Михаил Мишустин просил передать президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравления в связи с победой на президентских выборах и подчеркнул важность курса на дальнейшее развитие сотрудничества с Россией, — говорится на официальном сайте Правительства РФ.

Михаил Мишустин поздравил и самого Романа Головченко. Ему сегодня исполнилось 47 лет. Российский премьер пожелал коллеге успехов и отметил важность укрепления российско-белорусского сотрудничества по правительственной линии.

Кроме того, во время переговоров главы правительств обсудили важные вопросы двусторонней повестки и обменялись мнениями по приоритетным задачам интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Как сообщал Лайф, ранее с победой на президентских выборах Александра Лукашенко поздравили глава КНР Си Цзиньпин и российский лидер Владимир Путин.