Не признали и поздравили. Как мировые лидеры отреагировали на результаты выборов в Белоруссии

Первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой, стал лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю тёплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства
Следом за китайским лидером с переизбранием на пост президента Лукашенко поздравил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.
Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси
Минское побоище. Самые жёсткие кадры с протестов в БелоруссииВсего в ходе беспорядков после окончания президентских выборов в Белоруссии милиция задержала 3000 человек.
Президент России Владимир Путин тоже отправил Александру Лукашенко телеграмму с поздравлениями.
Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси
Свои поздравления в адрес Лукашенко направили и президент Молдавии Игорь Додон, и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Поддержал итоги выборов генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Лукашенко идёт на выборы в шестой раз. Как он выиграл предыдущие пятьПервые президентские выборы в Белоруссии прошли летом 1994 года, когда был введён пост президента, ведь до этого страна была парламентская.
Но не только лестные слова в свой адрес получил переизбранный президент Белоруссии. Например, президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале хоть и не написал напрямую, что результаты не признаёт, но обстановку в стране сейчас назвал кризисом.
"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объёме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса
Резко против ситуации в Белоруссии выступили и другие соседи — поляки. Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что им ближе точка зрения оппозиции, которая эти выборы не признала, и призвал Евросоюз собраться на чрезвычайный саммит по Белоруссии.
ЕС должен принять меры, чтобы предотвратить возможное применение силы в Беларуси
В кабинете министров Германии заявили, что "выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо". А литовский МИД прямо указывает, что голосование было нечестным.
Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / EPA/JOHN THYS / POOL
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от властей Белоруссии провести точный пересчёт голосов и опубликовать эти данные публично.