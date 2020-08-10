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Не признали и поздравили. Как мировые лидеры отреагировали на результаты выборов в Белоруссии

Первые сообщения о поздравлениях в адрес Александра Лукашенко стали поступать рано утром, когда ЦИК Белоруссии опубликовала результаты голосования. Действующий президент набрал более 80% голосов.

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Фото © ТАСС / Андрей Покумейко / БелТА

Первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой, стал лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

От имени правительства Китая и китайского народа, а также от себя лично выражаю тёплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под Вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства

Си Цзиньпин, председатель КНР

Следом за китайским лидером с переизбранием на пост президента Лукашенко поздравил его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев.

Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

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Всего в ходе беспорядков после окончания президентских выборов в Белоруссии милиция задержала 3000 человек.

Президент России Владимир Путин тоже отправил Александру Лукашенко телеграмму с поздравлениями.

Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности. Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси

Владимир Путин, президент России

Свои поздравления в адрес Лукашенко направили и президент Молдавии Игорь Додон, и лидер Азербайджана Ильхам Алиев. Поддержал итоги выборов генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Лукашенко идёт на выборы в шестой раз. Как он выиграл предыдущие пять

Первые президентские выборы в Белоруссии прошли летом 1994 года, когда был введён пост президента, ведь до этого страна была парламентская.

Но не только лестные слова в свой адрес получил переизбранный президент Белоруссии. Например, президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале хоть и не написал напрямую, что результаты не признаёт, но обстановку в стране сейчас назвал кризисом.

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объёме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса

Владимир Зеленский, президент Украины

Резко против ситуации в Белоруссии выступили и другие соседи — поляки. Министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что им ближе точка зрения оппозиции, которая эти выборы не признала, и призвал Евросоюз собраться на чрезвычайный саммит по Белоруссии.

ЕС должен принять меры, чтобы предотвратить возможное применение силы в Беларуси

Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши

В кабинете министров Германии заявили, что "выборы в Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам, это неприемлемо". А литовский МИД прямо указывает, что голосование было нечестным.

Урсула фон дер Ляйен. Фото © ТАСС / EPA/JOHN THYS / POOL

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от властей Белоруссии провести точный пересчёт голосов и опубликовать эти данные публично.

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