КГБ, фальсификации и смена конституции. Как Лукашенко пять раз избирался президентом Белоруссии

Первые президентские выборы в Белоруссии прошли летом 1994 года, когда был введён пост президента, ведь до этого страна была парламентская. Тогда беспартийному директору совхоза Александру Лукашенко противостояли пять кандидатов. Победу он одержал в двух турах. Это единственные выборы в республике, результаты которых признали в Европе и США.

Следующие выборы должны были пройти через пять лет — в 1999-м. Но по инициативе Лукашенко в конституцию страны были внесены изменения и его срок полномочий отсчитывался не с 1994 года, а с 1996-го. После продления выборы состоялись в 2001-м. Против действующего президента были два кандидата. Но даже они вести предвыборную кампанию спокойно не могли. В офисы оппозиционных кандидатов постоянно наведывалась милиция, изымала оргтехнику. Молодёжным активистам угрожали по линии спецслужб. Из-за угроз КГБ даже покончил с жизнью один из молодых активистов в Гомеле. В итоге сторонников оппозиционных кандидатов удалось подавить и Лукашенко выиграл выборы, набрав более 75% голосов.