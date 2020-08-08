КГБ, фальсификации и смена конституции. Как Лукашенко пять раз избирался президентом Белоруссии

Первые президентские выборы в Белоруссии прошли летом 1994 года, когда был введён пост президента, ведь до этого страна была парламентская. Тогда беспартийному директору совхоза Александру Лукашенко противостояли пять кандидатов. Победу он одержал в двух турах. Это единственные выборы в республике, результаты которых признали в Европе и США.
Белоруссия уплывает. Лукашенко теряет контроль над ситуацией?Натовские агенты уже внедрены в силовые структуры Белоруссии, считают эксперты, однако белорусские КГБ и армия в целом остаются лояльными к действующему президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.
Следующие выборы должны были пройти через пять лет — в 1999-м. Но по инициативе Лукашенко в конституцию страны были внесены изменения и его срок полномочий отсчитывался не с 1994 года, а с 1996-го. После продления выборы состоялись в 2001-м. Против действующего президента были два кандидата. Но даже они вести предвыборную кампанию спокойно не могли. В офисы оппозиционных кандидатов постоянно наведывалась милиция, изымала оргтехнику. Молодёжным активистам угрожали по линии спецслужб. Из-за угроз КГБ даже покончил с жизнью один из молодых активистов в Гомеле. В итоге сторонников оппозиционных кандидатов удалось подавить и Лукашенко выиграл выборы, набрав более 75% голосов.
Белорусский излом. Почему Лукашенко хочет новую конституциюВ Белоруссии назрели политические изменения, полагают эксперты. В своей предвыборной речи Александр Лукашенко предложил альтернативу Майдану, которая в случае ряда манипуляций позволит ему "короновать" собственных сыновей на правление Белоруссией.
На следующий срок Лукашенко пошёл после референдума, где снова изменил конституцию и убрал запрет на несколько сроков президентства одного человека. Народ главу государства поддержал, изменения внесли, и затем Лукашенко победил на выборах трижды. Ни одно из голосований не было принято Западом. Действующую власть обвиняли в фальсификациях, угрозах, давлении на СМИ и использовании КГБ при работе с населением.