Задержания возобновились. Белорусская милиция оцепила центр Минска

В белорусской столице начались новые задержания. ОМОН оцепил площадь и скверы у стелы "Минск — город-герой", где накануне вечером проходила акция протеста, сопровождавшаяся массовыми беспорядками. Сегодня сторонники оппозиции вновь планировали собраться в данном месте.

Отмечается, что для помощи милиции в центр столицы Белоруссии стянуты дополнительные силы правоохранителей и спецтранспорт. На кадрах, снятых очевидцем для Лайфа видно, что ОМОН также патрулирует и прилегающие к площади переулки, дворы и скверы.

Территория в центре города частично огорожена, граждан не пропускают. У представителей прессы тщательно проверяют документы, а также фотографируют их, сообщает телеграм-канал "Sputnik Беларусь".