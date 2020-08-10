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Задержания возобновились. Белорусская милиция оцепила центр Минска

По предварительным данным, сторонники оппозиции планировали массовую акцию на городской площади.

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Фото © ТАСС / AP

В белорусской столице начались новые задержания. ОМОН оцепил площадь и скверы у стелы "Минск — город-герой", где накануне вечером проходила акция протеста, сопровождавшаяся массовыми беспорядками. Сегодня сторонники оппозиции вновь планировали собраться в данном месте.

Отмечается, что для помощи милиции в центр столицы Белоруссии стянуты дополнительные силы правоохранителей и спецтранспорт. На кадрах, снятых очевидцем для Лайфа видно, что ОМОН также патрулирует и прилегающие к площади переулки, дворы и скверы.

Территория в центре города частично огорожена, граждан не пропускают. У представителей прессы тщательно проверяют документы, а также фотографируют их, сообщает телеграм-канал "Sputnik Беларусь".

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В Сети сообщили, что в шестиместных камерах находятся по 15–35 человек.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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