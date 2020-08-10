В Гродно и Бресте начались задержания из-за протестов

По сообщению " Sputnik Беларусь ", в Бресте омоновцы находятся на пересечении проспекта Машерова и улицы Советской. Они идут в толпу и выборочно задерживают людей. При этом собравшиеся ничего не скандируют. Горожане просто хлопают, а проезжающие машины сигналят. В Гродно, как отмечает издание, вовсе "хватают всех подряд".

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии на утро 10 августа, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская — около 9%. Наблюдатели от СНГ подтвердили легитимность прошедших выборов в Белоруссии. Однако сторонники оппозиции с такими результатами не согласны и ещё ночью вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков и столкновений с правоохранителями было задержано около трёх тысяч человек.