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Сгубила жадность. В Москве участковый 11 лет жил в квартире без вести пропавшего пенсионера

Предприимчивого стража порядка раскрыли, когда он решил завладеть ещё и другой жилплощадью.

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Фото © Pixabay

В Москве участковый из Басманного района 11 лет жил в квартире без вести пропавшего пенсионера. Как сообщил источник Лайфа, пожилой мужчина жил там по договору социального найма, заключённому с Департаментом имущества Москвы. По закону переехать в такое жильё никто не мог. Зная это, сотрудник правоохранительных органов получил доступ к квартире и разместился там сам.

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Следов проникновения чужих в жильё не обнаружили. Так и появилась гипотеза о слишком хорошо спрятанной сумме.

В 2013 году участковый уволился, но через два года вернулся в правоохранительные органы. В 2018 году благодаря связям он узнал об очередном без вести пропавшем пенсионере, жильё которого тоже было оформлено по договору социального найма. Хитрец захотел воспользоваться своей старой схемой и завладеть квартирой в Гороховском переулке. Её участковый сдал своей подруге за 20 тысяч рублей в месяц.

Такого предприимчивого сотрудника правоохранительных органов в итоге задержали. Теперь ему грозит до четырёх лет тюрьмы за превышение должностных полномочий.

Ранее Лайф сообщал, что троих полицейских в Москве задержали за вымогательство взятки.

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