Сгубила жадность. В Москве участковый 11 лет жил в квартире без вести пропавшего пенсионера

В Москве участковый из Басманного района 11 лет жил в квартире без вести пропавшего пенсионера. Как сообщил источник Лайфа, пожилой мужчина жил там по договору социального найма, заключённому с Департаментом имущества Москвы. По закону переехать в такое жильё никто не мог. Зная это, сотрудник правоохранительных органов получил доступ к квартире и разместился там сам.
В Москве полицейские помогли пенсионеру найти два миллиона в его квартиреСледов проникновения чужих в жильё не обнаружили. Так и появилась гипотеза о слишком хорошо спрятанной сумме.
В 2013 году участковый уволился, но через два года вернулся в правоохранительные органы. В 2018 году благодаря связям он узнал об очередном без вести пропавшем пенсионере, жильё которого тоже было оформлено по договору социального найма. Хитрец захотел воспользоваться своей старой схемой и завладеть квартирой в Гороховском переулке. Её участковый сдал своей подруге за 20 тысяч рублей в месяц.
Такого предприимчивого сотрудника правоохранительных органов в итоге задержали. Теперь ему грозит до четырёх лет тюрьмы за превышение должностных полномочий.
Ранее Лайф сообщал, что троих полицейских в Москве задержали за вымогательство взятки.