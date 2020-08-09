Троих полицейских в Москве задержали за вымогательство взятки

В Москве по подозрению в вымогательстве взятки задержаны капитан полиции, старший сержант, а также полицейский-водитель мобильного взвода отдела МВД России по району Арбат, сообщает газета "Московский комсомолец".

Всё случилось во время досмотра автомобиля, который предприимчивые сотрудники полиции остановили для проверки документов. В салоне машины находились четыре человека.

— Они незаконно провели личный досмотр двух пассажиров, после чего один из полицейских подбросил в рюкзак гражданина пакет с белым порошком. Позже всё было обставлено так, как будто этот наркотик полицейские обнаружили при досмотре, — пишет издание со ссылкой на следствие.

Отмечается, что в процессе стражи порядка избили своих жертв и надели на них наручники, а затем потребовали 300 тысяч рублей за освобождение от уголовной ответственности.

Когда обо всём стало известно, полицейских уволили из внутренних органов, и теперь их ждут два уголовных дела по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия и о мошенничестве. Санкция по первой статье предусматривает лишение свободы на срок от трёх до десяти лет, а за мошенничество им может грозить до шести лет тюрьмы.