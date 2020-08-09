СК возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Калужской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта "Корвус" в районе аэродрома Кудиново в Калужской области. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России.

В Бельгии два человека погибли при крушении планера Причины падения летательного аппарата пока не известны.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня около 14:30 пилот самолёта во время выполнения элемента высшего пилотажа "Бочка" не справился с управлением и потерпел крушение. В результате катастрофы погиб сам лётчик. Лайф публиковал кадры с места происшествия.