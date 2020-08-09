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СК возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Калужской области

Ранее сообщалось, что катастрофа произошла во время выполнения элемента высшего пилотажа.

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта "Корвус" в районе аэродрома Кудиново в Калужской области. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте (ММСУТ) СК России.

Уточняется, что дело заведено по статье "Нарушение правил безопасности движения воздушного судна".

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Причины падения летательного аппарата пока не известны.

В данный момент следователи осматривают место падения самолёта, допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня около 14:30 пилот самолёта во время выполнения элемента высшего пилотажа "Бочка" не справился с управлением и потерпел крушение. В результате катастрофы погиб сам лётчик. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

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Трое человек, находившихся на его борту, сейчас в больнице.

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