Родственники рассказали об ухудшении состояния писателя Крапивина после выписки

После выписки состояние советского и российского детского писателя Владислава Крапивина только ухудшилось, сообщила его невестка, руководитель детского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.

— Итак, что мы имеем на сегодняшний день. Человека, который в сознании, но он практически вообще не может двигаться. У него на ноге огромная гематома и вся нога синяя. В районе паха большая шишка. На спине пролежни. Всё это вызывает адскую боль и мучения, — написала она в открытом письме к врачам больницы, которое опубликовала группа "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте".

Невестка литератора отметила, что Крапивин не может нормально есть, потому что его постоянно тошнит, и всё время просит пить. С родственниками писатель общается, однако больше спит.

Женщина уверена, что врачи изначально поставили Крапивину неверный диагноз — его госпитализировали с пневмонией и подозрением на коронавирус, однако результаты КТ головного мозга от 28 июля зафиксировали последствия инсульта. К тому же, отмечает Лариса, два теста на CoViD-19 дали отрицательный результат.

Невестка Крапивина задаётся вопросом, откуда у писателя появились травмы и пролежни уже после госпитализации и почему в больнице ему не оказали необходимую помощь. Лариса подчеркнула, что дежурный врач, приехавший на вызов накануне, был в шоке от состояния литератора. Сейчас идёт разговор о срочной консультации хирурга и, возможно, повторной госпитализации.

Как сообщает издание E1.ru, министр здравоохранения Свердловской области взял под личный контроль лечение писателя.