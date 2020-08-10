В Индонезии вулкан проснулся и выбросил пепел на несколько километров вверх — видео

Erupsi #Sinabung 10 Agustus 2020 10.16WIB https://t.co/TuGNOVdDhe pic.twitter.com/EcTnTeSzxF— MAGMA Indonesia (@id_magma) August 10, 2020
В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту около пяти километров, сообщает Sky News.
AVISO:— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 10, 2020
Nueva erupción del #volcán #Sinabung en el norte de #Sumatra #Indonesia 🇮🇩 🌋
La columna de cenizas alcanzó una altura de más de 7km (msnm) hoy agosto 10 de 2020, se reporta abundante caída de cenizas
Créditos 🎥 Teras Sumut https://t.co/b6lKqXkxai pic.twitter.com/APtUxmPM17
О пострадавших пока не сообщается. Местных жителей уже предупредили об опасности и попросили держаться на расстоянии не менее двух километров от кратера. Также сообщается, что близлежащие деревни покрыл толстый слой пыли.
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла высотой 5 километровШлейф распространяется в юго-восточном направлении, на его пути отсутствуют населённые пункты.
В 2016 году при извержении Синабунга погибло 6 человек. Последний раз вулкан просыпался в 2018 году, тогда обошлось без жертв.