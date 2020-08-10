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В Индонезии вулкан проснулся и выбросил пепел на несколько километров вверх — видео

Четыре года назад его извержение унесло несколько жизней.

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В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту около пяти километров, сообщает Sky News.

О пострадавших пока не сообщается. Местных жителей уже предупредили об опасности и попросили держаться на расстоянии не менее двух километров от кратера. Также сообщается, что близлежащие деревни покрыл толстый слой пыли.

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Шлейф распространяется в юго-восточном направлении, на его пути отсутствуют населённые пункты.

В 2016 году при извержении Синабунга погибло 6 человек. Последний раз вулкан просыпался в 2018 году, тогда обошлось без жертв.

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