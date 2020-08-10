В Индонезии вулкан проснулся и выбросил пепел на несколько километров вверх — видео

В Индонезии проснулся вулкан Синабунг, в результате чего в небо поднялся столб пепла на высоту около пяти километров, сообщает Sky News.

AVISO:

Nueva erupción del #volcán #Sinabung en el norte de #Sumatra #Indonesia 🇮🇩 🌋

La columna de cenizas alcanzó una altura de más de 7km (msnm) hoy agosto 10 de 2020, se reporta abundante caída de cenizas

Créditos 🎥 Teras Sumut https://t.co/b6lKqXkxai pic.twitter.com/APtUxmPM17 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 10, 2020

О пострадавших пока не сообщается. Местных жителей уже предупредили об опасности и попросили держаться на расстоянии не менее двух километров от кратера. Также сообщается, что близлежащие деревни покрыл толстый слой пыли.