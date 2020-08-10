Неделя в раю за 10 тысяч. Россиянам рассказали о самом бюджетном зарубежном отдыхе

После открытия границ россияне получили возможность отправиться на море, не опустошив свои кошельки. Рекордсменом по дешевизне недельных туров оказалась Абхазия, куда можно слетать на семь дней всего за десять тысяч рублей. Об этом рассказала журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Абхазия предложила низкие цены, даже демпинговые. В среднем ниже на 30%, чем в Краснодарском крае, что затормозило сезонный рост цен на курортах Краснодарского края. Бюджетный тур в Абхазию стоит порядка 10–12 тысяч рублей с человека на неделю, — отметила она.

По словам Ломидзе, Абхазия может предложить туры и для любителей роскошного отдыха. Средняя цена недельного тура в республике составляет около 30 тысяч рублей. В России стоимость недельных туров начинается от 15–18 тысяч, в Турции — от 20 тысяч, а в Танзании — от 55 тысяч рублей.