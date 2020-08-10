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Лавров обсудил с главой МВД Белоруссии задержания российских журналистов в Минске

С некоторыми из этих работников СМИ до сих пор нет связи.

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Сергей Лавров. Фото © МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Обсуждали они в том числе ситуацию с задержанием российских журналистов в Минске на фоне акции протеста граждан.

Российские СМИ потребовали освобождения журналистов в Минске

До сих пор неизвестна судьба Максима Солопова и Семёна Пегова.

Руководители внешнеполитических ведомств двух государств также обсудили вопросы, связанные с отдельными представителями российских СМИ, работающими в Белоруссии вне легального поля без соответствующей аккредитации, — сообщается на сайте МИД Белоруссии.

Ранее сегодня стало известно, что в Минске во время ночных беспорядков избили и задержали нескольких российских журналистов. Это в том числе Семён Пегов (WarGonzo), Максим Солопов ("Медуза"), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Евгений Олейник (Sputnik). Последний уже вышел на свободу и рассказал о том, как его скрутили. По словам репортёра, силовики отнеслись к нему "как к скоту".

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