Лавров обсудил с главой МВД Белоруссии задержания российских журналистов в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Обсуждали они в том числе ситуацию с задержанием российских журналистов в Минске на фоне акции протеста граждан.

Ранее сегодня стало известно, что в Минске во время ночных беспорядков избили и задержали нескольких российских журналистов. Это в том числе Семён Пегов (WarGonzo), Максим Солопов ("Медуза"), Антон Старков и Дмитрий Ласенко (Daily Storm), а также Евгений Олейник (Sputnik). Последний уже вышел на свободу и рассказал о том, как его скрутили. По словам репортёра, силовики отнеслись к нему "как к скоту".