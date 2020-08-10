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Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправдание

На кадрах видно, как очевидцы трагедии помогают водителю выбраться из автомобиля.

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Видео © LIFE

Адвокат Александр Добровинский предоставил Лайфу видео, которое может окончательно доказать вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП в центре Москвы. На кадрах видно, как человек выходит из машины со стороны водительского сиденья после столкновения с фургоном Сергея Захарова.

Я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины г-на Ефремова со стороны водительского сиденья. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлён тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю — Михаилу Ефремову — выйти из автомобиля, — заявил адвокат Лайфу.

На кадрах также видно, что кроме артиста из его машины после ДТП больше никто не выходил.

Добровинский рассказал о грядущем "значимом событии" в деле Ефремова

Допрос заслуженного артиста России по делу о смертельном ДТП запланирован на 11 августа.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре Москвы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения артист был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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