Секунды после аварии. Лайф публикует видео, которое может лишить Ефремова шансов на оправдание

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Адвокат Александр Добровинский предоставил Лайфу видео, которое может окончательно доказать вину Михаила Ефремова в смертельном ДТП в центре Москвы. На кадрах видно, как человек выходит из машины со стороны водительского сиденья после столкновения с фургоном Сергея Захарова.

— Я говорил, что есть свидетели, видевшие, кто именно выходил из машины г-на Ефремова со стороны водительского сиденья. Мне удалось получить видеозапись, на которой запечатлён тот самый момент, когда очевидцы трагедии помогают водителю — Михаилу Ефремову — выйти из автомобиля, — заявил адвокат Лайфу.

На кадрах также видно, что кроме артиста из его машины после ДТП больше никто не выходил.