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Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью

По его мнению, это поможет сохранить традиции русского народного творчества.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью под названием "Личные связи", которое опубликовано на YouTube.

Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции, — предложил Рогозин.

"Сложность в том, как зацепиться". Рогозин рассказал о планах посадить космический корабль на астероид

Технология может появиться к 2030 году.

Ещё одна идея — создать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.

Ранее Рогозин рассказал, когда Россия сможет отправить космонавтов на Марс.

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