Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью

Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью под названием "Личные связи", которое опубликовано на YouTube.

— Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции, — предложил Рогозин.