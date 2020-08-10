Рогозин предложил украшать ракеты и корабли хохломой и гжелью

Российские космические корабли можно украшать хохломой и гжелью для сохранения традиций русского народного промысла. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью под названием "Личные связи", которое опубликовано на YouTube.
— Народные промыслы. Та же самая гжель, хохлома. Почему бы <...> не наносить часть этого узора на какие-то ракеты или корабли, не рекламируя "Роскосмос", а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции, — предложил Рогозин.
"Сложность в том, как зацепиться". Рогозин рассказал о планах посадить космический корабль на астероидТехнология может появиться к 2030 году.
Ещё одна идея — создать серию ракет-носителей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм.
Ранее Рогозин рассказал, когда Россия сможет отправить космонавтов на Марс.