Рогозин рассказал, когда Россия сможет отправить космонавтов на Марс

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что техническая возможность отправить космонавтов на Марс появится у России уже в этом десятилетии. Он рассказал об этом в интервью телеканалу "Мир 24".

— Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный манёвр вокруг Луны, дойти до Марса и обеспечить посадку корабля на Марс, у нас будут в течение 8–10 лет, — заявил Рогозин.

По его мнению, такие экспедиции будут действительно очень дорогими. Поэтому перед страной встанет вопрос об их необходимости и целесообразности. Если Россия готова будет профинансировать такую программу и "если нация скажет, что это нужно", Рогозин гарантирует готовность "Роскосмоса" отправить космонавтов на Марс.