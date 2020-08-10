Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Рогозин рассказал, когда Россия сможет отправить космонавтов на Марс

По его мнению, такие экспедиции будут действительно очень дорогими.

101
Post cover

Фото © Pixabay

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что техническая возможность отправить космонавтов на Марс появится у России уже в этом десятилетии. Он рассказал об этом в интервью телеканалу "Мир 24".

Технические средства, которые позволят обеспечить гравитационный манёвр вокруг Луны, дойти до Марса и обеспечить посадку корабля на Марс, у нас будут в течение 8–10 лет, — заявил Рогозин.

По его мнению, такие экспедиции будут действительно очень дорогими. Поэтому перед страной встанет вопрос об их необходимости и целесообразности. Если Россия готова будет профинансировать такую программу и "если нация скажет, что это нужно", Рогозин гарантирует готовность "Роскосмоса" отправить космонавтов на Марс.

Битва за космос. Первая война на Луне может начаться уже до конца десятилетия

На одной стороне — Китай и Россия, на другой — США и страны НАТО.

Ранее сообщалось, что китайский зонд "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу — 1") сфотографировал полумесяцы Земли и Луны.

Выбор редакции

Loading...