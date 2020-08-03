Битва за космос. Первая война на Луне может начаться уже до конца десятилетия

На одной стороне — Китай и Россия, на другой — США и страны НАТО.

Позвать позвали, а зачем — забыли

Соединённые Штаты Америки и страны Европы отправятся на Луну без помощников. Соответствующие положения были утверждены в рамках основного космического документа столетия — программы "Артемида". И хотя формальное приглашение полететь на Луну в составе большой туристической группы Россия всё-таки получила, предложение NASA не стоит воспринимать как подарок. Главное, что нужно понимать по поводу лунной программы США и отношений с Россией, — NASA надеется, что Россия поучаствует в добыче ресурсов на спутнике Земли. Однако это с юридической точки зрения не значит для России ничего — позвать позвали, но руководство процессом остаётся за США.

Отправляя приглашение присоединиться к программе "Артемида", директор NASA Джим Брайденстайн отметил, что "было бы хорошо, если бы мир согласился на правильный подход к мирному освоению космоса". Правильность подхода состоит в том, что основные положения и схема программы освоения Луны уже определены. Методы и необходимые ресурсы рассчитаны американскими специалистами по космическим программам, и Россия может либо присоединиться к проекту на американских условиях, либо отказаться от участия в нём. Руководитель группы исследования материалов и сплавов группы по программе "Энергия-Буран" кандидат технических наук, инженер-ракетостроитель Всеволод Демешко пояснил, что от России может потребоваться только ресурсная база, но не технологии.

Честно говоря, я не вижу сейчас направления, где бы российские технологии пригодились. Изначально речь шла о строительстве окололунного хаба, а Россия в строительстве долговременных станций кое-что понимает. Но когда от лунного хаба отказались и решили возить всё напрямую, встал вопрос: а что Россия может предложить? И выяснилось, что ничего Всеволод Демешко Руководитель группы исследования материалов и сплавов группы по программе "Энергия-Буран"

Единственной полезной технологией, которой обладает Россия, может оказаться сама лунная станция, однако американским специалистам из NASA, у которых есть опыт и в этом направлении, российские консультации пока не понадобились.

Расстановка сил

Полная стоимость лунной программы "Артемида" для США составляет около четверти триллиона долларов. В 250 млрд долларов входит всё — и строительство средств вывода, и спутники связи, и логистика, и даже земная водичка в кулерах лунного офиса будущих колонистов. Главная проблема состоит в том, что даже такое состоятельное ведомство, как NASA (с бюджетом 22 млрд долларов), не может позволить себе лунную программу в одиночку. Для того чтобы дело сдвинулось с места, привлекли партнёров по ESA (Европейское космическое агентство) и... НАТО. Значительная часть аэрокосмических корпораций из Европы, которым перепали заказы на технику для полёта на Луну, оснащают оружием страны альянса на протяжении десятков лет.

Фото © Getty Images

По этой же причине Россия будет осваивать Луну не в одиночку, а с ближайшим стратегическим партнёром — КНР. Однако и здесь встаёт резонный вопрос: какую в действительности роль "Роскосмос" будет выполнять в лунной гонке? Уже известно, что российские космические аппараты, запуск которых намечен на середину двадцатых годов, будут заниматься разведкой и поиском мест для посадки китайских лунных модулей на поверхность спутника Земли. По большому счёту китайцам и самим по силам справиться с этой задачей, но в целях экономии времени Китайское национальное космическое управление решило воспользоваться услугами "Роскосмоса". Обвинять китайцев в нерациональности не приходится — у России действительно хватает опыта в изучении Луны, но до совместного полноценного освоения лунной поверхности в ближайшем будущем дело вряд ли дойдёт.

И здесь любопытно изучить коридор возможностей, в котором будут происходить крайне любопытные события. Руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин уже сравнил освоение Луны американцами со вторжением в Ирак, в целом его оценка вполне справедлива — после того, как США застолбят себе место на Луне, другим странам дорога туда будет закрыта. Когда это случится — сказать сложно. С ранее оглашённых планов по началу освоения Луны в 2024 году сроки уже сдвинуты до 2028-го. Однако рано или поздно, по достижению необходимого технологического уровня, на Луне наступит конфликт интересов, и решить проблемы мирными методами уже не получится.

Границы на Луне

Фото © Getty Images

Вся будущая деятельность человека на Луне в данный момент регламентируется одним документом. В Cоглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах входит любопытный пункт. В документе говорится, что "вся деятельность на Луне, включая её исследование и использование, осуществляется в соответствии с международным правом, в частности с Уставом Организации Объединенных Наций, и с учётом Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами". Однако о том, кто и как будет определять "государственные границы стран на Луне", в документе нет ни слова, и нарушение лунного суверенитета, посягательство на отчуждение территорий и всё, что связано с территориальной целостностью, — первая причина для начала войны на Луне.

Эксперт по вопросам международного права Виктор Поповский отмечает, что для Соединённых Штатов понятие международного права может перестать действовать после целого ряда событий.

Дмитрий Рогозин не случайно сравнил планы США по освоению Луны со вторжением в Ирак. На Луне, как и везде, есть удобные участки и зоны, а есть неудобные. И если США первыми доберутся до Луны, а сомнений в этом мало, то они просто заберут себе самые удобные места для проживания и экономической деятельности, а остальное предложат поделить между всеми желающими. Если у таких организаций, как ООН, возникнут вопросы, то США могут просто выйти из их состава, и тогда доступ на Луну для других стран будет закрыт Виктор Поповский Юрист-международник, специалист по гуманитарному праву

Зона боевых действий

Соглашение о деятельности на Луне включает в себя обязательное информирование всех участников программы об истинных целях работы. Но прелесть Луны с юридической точки зрения состоит в том, что она не только попадает под понятие "офшорная зона" для работающих там промышленников, но и является идеальным испытательным полигоном. Руководитель группы компаний "Контур техком безопасность" Виталий Кондрашов объяснил, что на Луне традиционные средства безопасности работать не смогут, поэтому всем участникам программы освоения Луны придётся изобретать защиту заново.

Всё зависит от задачи. Если нужно остановить нарушителя периметра, и с точки зрения закона будут разрешены летальные средства воздействия, то на Луне можно реализовать нечто похожее на "реактивные пушки" из фантастических романов прошлых лет. Световые и звуковые средства предупреждения в безвоздушной среде вряд ли будут работать так же эффективно, как и на Земле, поэтому, вероятнее всего, "предупредительных залпов" не будет Виталий Кондрашов Руководитель группы компаний "Контур техком безопасность"

Несколько лет назад в Сети появился документ о "методике и этапности освоения Луны", подготовленный рабочей группой Федерального космического агентства ("Роскосмос") и Российской академией наук. Выбор лунных плацдармов, согласно этому документу, должен проводиться исходя из условий максимальной освещённости и наличия в их недрах водяного льда, жизненно необходимого для работы лунных станций. За Россией предлагалось закрепить Южный полюс Луны, но сделать это законно можно только после всеобщего одобрения.