Августовские туры в Крым будут продавать со скидкой до 90%

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило о спецпредложении, благодаря которому в августе номер может обойтись отдыхающим от 300 рублей, туры — со скидкой до 90%. Это станет возможным благодаря электронной системе приобретения путёвок "Фортуна", которая объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели.

— Согласно условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а о конкретном гостевом доме узнаёт после подтверждения своей поездки, — говорится в сообщении Минкурортов.

При этом гость может подобрать тур с проживанием в нескольких отелях или даже в нескольких городах. Сейчас уже можно найти размещение в отелях в Крыму по цене от 300 рублей в сутки за номер.

— Продажа номерного фонда осуществляется по автоматической тарификации, то есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость. И цена перестанет расти ручным, часто необоснованным накручиванием цен до 100%. Автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в рамках рыночной стоимости, учитывая сезон и спрос, — рассказала гендиректор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.