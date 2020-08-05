Августовские туры в Крым будут продавать со скидкой до 90%

Министерство курортов и туризма Крыма сообщило о спецпредложении, благодаря которому в августе номер может обойтись отдыхающим от 300 рублей, туры — со скидкой до 90%. Это станет возможным благодаря электронной системе приобретения путёвок "Фортуна", которая объединит легально работающие гостевые дома и мини-отели.
— Согласно условиям программы, гость при бронировании выбирает регион или город, уровень размещения, тип питания, продолжительность тура и дату вылета, а о конкретном гостевом доме узнаёт после подтверждения своей поездки, — говорится в сообщении Минкурортов.
Аксёнов рассказал, сколько россиян уже отдохнули в Крыму. Счёт пошёл на миллионыПри этом более половины из них прибыли на полуостров на личном транспорте и автобусах по Крымскому мосту.
При этом гость может подобрать тур с проживанием в нескольких отелях или даже в нескольких городах. Сейчас уже можно найти размещение в отелях в Крыму по цене от 300 рублей в сутки за номер.
— Продажа номерного фонда осуществляется по автоматической тарификации, то есть при возрастающем спросе будет увеличиваться стоимость. И цена перестанет расти ручным, часто необоснованным накручиванием цен до 100%. Автоматическая тарификация позволяет сдержать цены в рамках рыночной стоимости, учитывая сезон и спрос, — рассказала гендиректор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко.
В министерстве подчеркнули, что мини-отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 единиц система позволит увеличить заполняемость до 100% на протяжении семи и более месяцев.