Представлен третий складной смартфон Samsung. Чем он лучше предыдущих?

Теперь точно будущее? 5 впечатлений о второй раскладушке Huawei — Mate Xs Huawei представила второе поколение складного смартфона в Барселоне. Лайф провёл двое суток с устройством и делится впечатлениями. О производительности и автономности мы поговорим позже, а сейчас — пользовательский опыт с новым форм-фактором.