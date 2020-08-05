Представлен третий складной смартфон Samsung. Чем он лучше предыдущих?

Samsung показала свой третий складной смартфон — Z Fold 2. Информации о нём минимум, Samsung лишь уведомила, что вот-вот его выпустит.
Диагональ экрана Z Fold 2 в сложенном состоянии 6,2 дюйма, в открытом — 7,6 дюйма. Параметры увеличились относительно первого поколения.
Напомним, компания показала ранее две раскладушки — Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Лайф тестировал первое поколение. Смартфон порадовал одними моментами и разочаровал другими.
Устройство позиционируется как улучшенная версия первого поколения Galaxy Fold. В нём компания Samsung учла ошибки и исправила. Больше информации об устройстве станет известно 1 сентября. Сейчас компания работает с Microsoft, чтобы оптимизировать пакет приложений Office для раскладушки.