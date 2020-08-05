Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Представлен третий складной смартфон Samsung. Чем он лучше предыдущих?

Компания продолжает развивать перспективное направление.

61
Post cover

Кадр из видео на YouTube / Samsung

Samsung показала свой третий складной смартфон — Z Fold 2. Информации о нём минимум, Samsung лишь уведомила, что вот-вот его выпустит.

Диагональ экрана Z Fold 2 в сложенном состоянии 6,2 дюйма, в открытом — 7,6 дюйма. Параметры увеличились относительно первого поколения.

Напомним, компания показала ранее две раскладушки — Galaxy Fold и Galaxy Z Flip. Лайф тестировал первое поколение. Смартфон порадовал одними моментами и разочаровал другими.

Устройство позиционируется как улучшенная версия первого поколения Galaxy Fold. В нём компания Samsung учла ошибки и исправила. Больше информации об устройстве станет известно 1 сентября. Сейчас компания работает с Microsoft, чтобы оптимизировать пакет приложений Office для раскладушки.

Что такое Galaxy Fold? Почему раскладушка Samsung стоит как три iPhone 11

В России уже продаётся складной смартфон корейской компании. В плане сценариев использования он радикально отличается от классических мобильных устройств. Лайф протестировал революционный смартфон и делится опытом в подробном обзоре.

Теперь точно будущее? 5 впечатлений о второй раскладушке Huawei — Mate Xs

Huawei представила второе поколение складного смартфона в Барселоне. Лайф провёл двое суток с устройством и делится впечатлениями. О производительности и автономности мы поговорим позже, а сейчас — пользовательский опыт с новым форм-фактором.

Выбор редакции

Loading...