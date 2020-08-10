Врио губернатора оценил ход строительства одного из ключевых дорожных проектов Пермского края

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин проинспектировал строительство одного из ключевых дорожных объектов региона. Речь идёт о магистрали, которая призвана разгрузить центральные улицы краевой столицы. Протяжённость участка составит 1,57 километра. В настоящий момент идёт реконструкция участка дороги от улицы Куфонина до улицы Вишерской.

Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Пермского края 1 / 3

— Эта магистраль призвана перераспределить транспортные потоки города и разгрузить центральные улицы и Коммунальный мост. Она добавит трафик на Красавинский мост, который сейчас недостаточно загружен. Стройка первого этапа сегодня полностью обеспечена деньгами, — указал Махонин, комментируя проект.

Губернатор отметил, что новый объект должен быть "с умом вписан в окружающее пространство" и учитывать интересы пешеходов. В частности, помимо новой дороги он поручил предусмотреть бордюры, тротуары и разметку, а также остановочные комплексы.

К слову, сама магистраль будет четырёхполосной, с заездными карманами на автобусных остановках, а также с обустроенными тротуарами и велосипедными дорожками. Также проект включает возведение двух тоннелей, которые будут пересекать Транссибирскую магистраль. Стоимость первого этапа строительства составляет 2,067 млрд рублей, 400 млн из них направлены по федеральной программе "Стимул", а остальная часть финансирования заложена в бюджете Пермского края.