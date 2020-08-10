В Белоруссии возбуждено более 20 уголовных дел по факту массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии возбудил более 20 уголовных дел по факту массовых беспорядков, прошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны из-за недовольства итогами президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— Всего территориальными подразделениями СК возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске, — уточнили в ведомстве.
Статей пять: "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряжённое с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Санкции по некоторым из них предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.
По подозрению в совершении преступлений задержаны более 80 человек, большинство их которых — молодые люди в возрасте 20–25 лет. В СК заявили, что некоторые из них в момент задержания находились под наркотиками и алкоголем. Список подозреваемых не окончательный, следователи продолжают устанавливать возможных нарушителей.
Задержания возобновились. Белорусская милиция оцепила центр МинскаПо предварительным данным, сторонники оппозиции планировали массовую акцию на городской площади.
Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.