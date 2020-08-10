В Белоруссии возбуждено более 20 уголовных дел по факту массовых беспорядков

Следственный комитет Белоруссии возбудил более 20 уголовных дел по факту массовых беспорядков, прошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны из-за недовольства итогами президентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Всего территориальными подразделениями СК возбуждено 21 уголовное дело по вышеуказанным фактам в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Пинске, Полоцке, Жлобине, Лиде, Солигорске, Бобруйске, Слониме, Волковыске, — уточнили в ведомстве.

Статей пять: "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряжённое с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них". Санкции по некоторым из них предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.

По подозрению в совершении преступлений задержаны более 80 человек, большинство их которых — молодые люди в возрасте 20–25 лет. В СК заявили, что некоторые из них в момент задержания находились под наркотиками и алкоголем. Список подозреваемых не окончательный, следователи продолжают устанавливать возможных нарушителей.