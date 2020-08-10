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Потёмкинская ферма. Семью из Тульской области обвинили в мошенничестве на 33 миллиона рублей

Предприниматели обещали помочь местным предприятиям с развитием, но всё пошло не так.

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Фото © Юрий Смитюк

Несколько лет назад отец и сын Воронины создали в Тульской области предприятие, целью которого заявлялось развитие, управление и поддержание бизнеса в сфере руководства. И клиентами стали мясокомбинат и индивидуальный предприниматель С. Андреев. Воронины должны были возглавить фирмы и, придерживаясь чёткой бизнес-стратегии, привести их к финансовому успеху. Однако для своих клиентов за пару лет они создали лишь одну ферму с небольшим поголовьем скота, которую поочерёдно презентовали обоим.

Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах региона, на протяжении всего времени, что Воронины показывали клиентам ферму, выдавая её за часть развивающегося животноводческого комплекса, семья получила в общей сложности около 33 миллионов рублей инвестиций. Большую часть из этих денег присвоил себе Воронин-старший.

В компанию Ворониных вложился даже её гендиректор М. Матвеев. Из-за отсутствия какого-либо опыта в управлении он не замечал махинаций. Когда афера вскрылась, Матвееву пришлось выплачивать Раменскому мясокомбинату средства из собственного кармана — около четырёх миллионов рублей. Немногочисленный скот из единственной созданной Ворониными фермы забрал себе также мясокомбинат. А индивидуальный предприниматель С. Андреев остался без своих вложенных средств.

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Как сообщал Лайф, ранее мошенники похитили 3,5 миллиона рублей у пожилой пары из Санкт-Петербурга. Притом, чтобы заполучить как можно больше денег, позвонили им одновременно.

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