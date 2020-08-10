Заламывали руки. Задержанный в Минске журналист RT показал фото после освобождения

Задержанный в Минске журналист российского телеканала RT Константин Придыбайло рассказал, как его скрутили белорусские силовики. По словам корреспондента, неприятной поездкой в автозаке для него закончилась прогулка по набережной реки Свислочь.

Возле оцепления у памятника Пушкину его настигли пять человек в форме. На вопрос Придыбайло, можно ли туда пройти, те ответили отрицательно и предложили "альтернативу" — проехать с ними. Жестокость силовики проявлять не стали, но поездка оказалась очень тяжёлой.

— Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти. В автозак не смог нормально ногу поднять в итоге и лёг. Надели пластиковый жгут на руки, но не туго. Кабинка в автозаке маленькая, душно. Минут через десять ко мне впихнули ещё парня. Дышать стало нечем вообще, — рассказал в своём телеграм-канале Придыбайло.

Затем в машину занесли велосипеды и автозак тронулся. А спустя ещё некоторое время автомобиль остановился и узников выпустили. Журналист показал фото через три минуты после освобождения, подписав снимок: "Ещё не надышался и мокрый до трусов".