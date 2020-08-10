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Заламывали руки. Задержанный в Минске журналист RT показал фото после освобождения

Придыбайло отвели в автозак, куда к нему позже запихнули ещё одного "нарушителя".

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Фото © Телеграм-канал "Придыбайло | Субъективно"

Задержанный в Минске журналист российского телеканала RT Константин Придыбайло рассказал, как его скрутили белорусские силовики. По словам корреспондента, неприятной поездкой в автозаке для него закончилась прогулка по набережной реки Свислочь.

Возле оцепления у памятника Пушкину его настигли пять человек в форме. На вопрос Придыбайло, можно ли туда пройти, те ответили отрицательно и предложили "альтернативу" — проехать с ними. Жестокость силовики проявлять не стали, но поездка оказалась очень тяжёлой.

Заломали руки, нагнули. Так вели неизвестно сколько, идти тяжело и неудобно. Не били, просто очень тяжело идти. В автозак не смог нормально ногу поднять в итоге и лёг. Надели пластиковый жгут на руки, но не туго. Кабинка в автозаке маленькая, душно. Минут через десять ко мне впихнули ещё парня. Дышать стало нечем вообще,рассказал в своём телеграм-канале Придыбайло.

Затем в машину занесли велосипеды и автозак тронулся. А спустя ещё некоторое время автомобиль остановился и узников выпустили. Журналист показал фото через три минуты после освобождения, подписав снимок: "Ещё не надышался и мокрый до трусов".

В Минске госпитализирован пострадавший при протестах оператор AP

Он направлен на обследование.

Как сообщал Лайф, согласно предварительным данным ЦИК Белоруссии, абсолютным лидером голосования стал действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. Его главная соперница на выборах Светлана Тихановская набрала около 9%. Однако сторонники оппозиции оказались не согласны с такими результатами и вышли на акции протеста. В результате массовых беспорядков было задержано около трёх тысяч человек.

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